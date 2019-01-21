АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, сыгравшие свадьбу с малознакомыми людьми
EUR 75.58 USD 66.33
Курс валют на 19.01.2019

Виталина Цымбалюк-Романовская анонсировала презентацию своего альбома “Вселенная Высоцкого”

Виталина Цымбалюк-Романовская официально анонсировала презентацию своего небольшого альбома “Вселенная Высоцкого”. Своих поклонников пианистка пригласила на “маленькую премьеру”.
Виталина Цымбалюк-Романовская анонсировала презентацию своего альбома “Вселенная Высоцкого”

В своем профиле Instagram Виталина Цымбалюк-Романовская разместила новый снимок, сделанный на студии звукозаписи. В подписи к посту знаменитость пригласила своих многочисленных подписчиков прийти 25 января на улицу Высоцкого в Москве, где у нее состоится “маленькая премьера”. В частности, возлюбленная Прохора Шаляпина представит созданный ею альбом “Вселенная Высоцкого”. После неурядиц в личной жизни и обретения женского счастья пианистка решила сосредоточить свое внимание на творческой деятельности.
Виталина Цымбалюк-Романовская анонсировала презентацию своего альбома “Вселенная Высоцкого”

В комментариях фолловеры заявили, что с нетерпением ждут скорой премьеры альбома. Многие хотят услышать творчество Виталины Цымбалюк-Романовской, считая, что оно их порадует. Также подписчики пожелали своему кумиру успехов на пути к творческому становлению.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Роспотребнадзор заявил о вспышках
Психологи предложили пять способов,
Анна Седокова готова обратиться к
Ради участия в “Евровидении” Сергей
Концепт Ford Shelby GR-1 выйдет в
Ученые назвали 21 января наиболее
Подражающее голосу матери загадочное
Жасмин посвятила своей умершей маме
Медики: Лунное затмение не может
Юный вундеркинд из Ростова поразил
Виталина Цымбалюк-Романовская
Разработчики представили новый 4K Smart
Анастасия Волочкова отметила 43-летие в
В Уэльсе семья наняла
«Роскосмос» принял решение о создании
Звезда "Дома-2" Татьяна Кирилюк не
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных
Филипп Киркоров прилетел в Куршавель к
Звезда "Дома-2" Виктория Боня вернулась
«Прости, что не с тобой»: Звезда
Лидер “Уральских пельменей” Сергей
Ученый усомнился в существовании
Из-за оползня в Хабаровском крае введен
В 78-летнем возрасте скончался
«Наказать!»: Дмитрий Тарасов жестко
После родов Виктория Лопырева будет
Виктория Дайнеко призналась, что
В Египте археологи обнаружили могилы
На Камчатке произошло мощное извержение
Дочь Даны Борисовой заявила о желании
Просмотреть все новости