Виталина Цымбалюк-Романовская анонсировала презентацию своего альбома “Вселенная Высоцкого”





В своем профиле Instagram Виталина Цымбалюк-Романовская разместила новый снимок, сделанный на студии звукозаписи. В подписи к посту знаменитость пригласила своих многочисленных подписчиков прийти 25 января на улицу Высоцкого в Москве, где у нее состоится “маленькая премьера”. В частности, возлюбленная Прохора Шаляпина представит созданный ею альбом “Вселенная Высоцкого”. После неурядиц в личной жизни и обретения женского счастья пианистка решила сосредоточить свое внимание на творческой деятельности.В комментариях фолловеры заявили, что с нетерпением ждут скорой премьеры альбома. Многие хотят услышать творчество Виталины Цымбалюк-Романовской, считая, что оно их порадует. Также подписчики пожелали своему кумиру успехов на пути к творческому становлению.