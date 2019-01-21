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Разработчики представили новый 4K Smart TV Aisen с 65-дюймовой панелью

Разработчики компании Aisen представили новый 4K Smart TV Aisen. Устройство оснащено 65-дюймовой панелью с поддержкой 4К разрешения (3840х2160).

Разработчики представили новый 4K Smart TV Aisen с 65-дюймовой панелью


Телевизор функционирует на базе операционной системы Android 6. По словам производителей, устройство предлагает пользователям высокую скорость отклика и высокопроизводительный движок. Угол обзора составляет 178 градусов. В качестве процессора представлен чип с тактовой частотой 1,5 ГГц. За качественный звук отвечает система Dolby. Объем оперативной памяти составляет 2 гигабайта, а постоянной 16 гигабайт.

Также телевизор оснащен 4 портами USB, входом AV и 3 отдельными портами HDMI. 4K Smart TV Aisen будет представлен на индийском рынке и продаваться по цене 1120 долларов.

Ранее эксперты заявили, что 8К в массы внедрят не раньше следующего года.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 10:04

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