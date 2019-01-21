Анастасия Волочкова отметила 43-летие в компании Игоря Вдовина

Накануне Анастасия Волочкова отпраздновала день рождения, решив провести его в узком семейном кругу. Побывать в гостях у балерины успел и предприниматель Игорь Вдовин, отец дочери знаменитости. Бизнесмена танцовщица много лет назад увела из семьи, но их роман в итоге тоже закончился. Несмотря на это, пара сохранила дружеские отношения, занимаясь совместным воспитанием дочери.На снимках и видео Анастасии Волочковой с празднования видно, что день рождения она проводила в узком кругу близких людей. Праздничный стол тоже оказался достаточно скромным. При этом многие фолловеры начали интересоваться, почему в кадре отсутствует новый возлюбленный балерины. Большинство решили, что он выступал в качестве фотографа, ведь раскрывать внешность избранника знаменитость не торопится.