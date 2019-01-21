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В Уэльсе семья наняла священника-экзорциста, чтобы изгнать призрак монаха из дома

В Уэльсе семья обратилась за помощью к священнику-экзорцисту, надеясь таким образом изгнать из дома призрак монаха. Отмечается, что “пострадавшие” являются мусульманами.
В Уэльсе семья наняла священника-экзорциста, чтобы изгнать призрак монаха из дома

Как отметил епископ, занимающийся изгнанием злых духов, обратившаяся к нему семья была очень напугана. По мнению самих потерпевших, донимающий их призрак при жизни являлся монахом. Священник в своей работе использовал специальные молитвы, направленные на изгнание “зла”. По словам представителя церкви, ему неоднократно приходилось сталкиваться со случаями одержимости, хотя случалось и так, что страх был связан с наличием у человека психических заболеваний.

Хотя термин “экзорцист” чаще всего задействован в фильмах и упоминается в СМИ, для некоторых церквей Англии этот обряд является редким, и осуществляется только при наличии разрешения от епископа. Специализированное служение проходит под контролем руководства, а также к нему тщательно готовятся.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:55

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