В Уэльсе семья наняла священника-экзорциста, чтобы изгнать призрак монаха из дома
В Уэльсе семья обратилась за помощью к священнику-экзорцисту, надеясь таким образом изгнать из дома призрак монаха. Отмечается, что “пострадавшие” являются мусульманами.
Как отметил епископ, занимающийся изгнанием злых духов, обратившаяся к нему семья была очень напугана. По мнению самих потерпевших, донимающий их призрак при жизни являлся монахом. Священник в своей работе использовал специальные молитвы, направленные на изгнание “зла”. По словам представителя церкви, ему неоднократно приходилось сталкиваться со случаями одержимости, хотя случалось и так, что страх был связан с наличием у человека психических заболеваний.
Хотя термин “экзорцист” чаще всего задействован в фильмах и упоминается в СМИ, для некоторых церквей Англии этот обряд является редким, и осуществляется только при наличии разрешения от епископа. Специализированное служение проходит под контролем руководства, а также к нему тщательно готовятся.
Как отметил епископ, занимающийся изгнанием злых духов, обратившаяся к нему семья была очень напугана. По мнению самих потерпевших, донимающий их призрак при жизни являлся монахом. Священник в своей работе использовал специальные молитвы, направленные на изгнание “зла”. По словам представителя церкви, ему неоднократно приходилось сталкиваться со случаями одержимости, хотя случалось и так, что страх был связан с наличием у человека психических заболеваний.
Хотя термин “экзорцист” чаще всего задействован в фильмах и упоминается в СМИ, для некоторых церквей Англии этот обряд является редким, и осуществляется только при наличии разрешения от епископа. Специализированное служение проходит под контролем руководства, а также к нему тщательно готовятся.
В мире
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:55