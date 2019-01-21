«Роскосмос» принял решение о создании отряда женщин-космонавтов





Сегодня российские космонавты в основном используют скафандр «Орлан-МКС», если отряд женщин-космонавтов действительно будет создан, то снаряжение модифицируют под их нужды. На скафандр установят элементы экзоскелета, которые позволят усилить руки космонавта, проводящего работы за бортом МКС.Подготовка женщин-космонавтов будет разноплановой. Предполагается, что отряд сможет отправиться не только на орбиту Земли, но и примет участие в лунных миссиях. Стоит отметить, что за время существования СССР и России в космос было отправлено всего четыре женщины: Валентина Терешкова, Елена Серова, Светлана Савицкая и Елена Кондакова. Для сравнения: космическое агентство NASA отправило в космос 47 женщин.