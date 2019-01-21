«Роскосмос» принял решение о создании отряда женщин-космонавтов
В «Роскосмосе» намерены сформировать отряд женщин-космонавтов для отправки их на орбиту Земли и Луну. Подбор кандидаток будет вестись среди женщин, являющихся специалистами в ракетно-космической отрасли, при этом «Роскосмос» не будет ждать, пока поступят заявки, а сам начнет отправлять приглашения.
Сегодня российские космонавты в основном используют скафандр «Орлан-МКС», если отряд женщин-космонавтов действительно будет создан, то снаряжение модифицируют под их нужды. На скафандр установят элементы экзоскелета, которые позволят усилить руки космонавта, проводящего работы за бортом МКС.
Подготовка женщин-космонавтов будет разноплановой. Предполагается, что отряд сможет отправиться не только на орбиту Земли, но и примет участие в лунных миссиях. Стоит отметить, что за время существования СССР и России в космос было отправлено всего четыре женщины: Валентина Терешкова, Елена Серова, Светлана Савицкая и Елена Кондакова. Для сравнения: космическое агентство NASA отправило в космос 47 женщин.
Сегодня российские космонавты в основном используют скафандр «Орлан-МКС», если отряд женщин-космонавтов действительно будет создан, то снаряжение модифицируют под их нужды. На скафандр установят элементы экзоскелета, которые позволят усилить руки космонавта, проводящего работы за бортом МКС.
Подготовка женщин-космонавтов будет разноплановой. Предполагается, что отряд сможет отправиться не только на орбиту Земли, но и примет участие в лунных миссиях. Стоит отметить, что за время существования СССР и России в космос было отправлено всего четыре женщины: Валентина Терешкова, Елена Серова, Светлана Савицкая и Елена Кондакова. Для сравнения: космическое агентство NASA отправило в космос 47 женщин.
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:47