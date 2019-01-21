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Филипп Киркоров прилетел в Куршавель к Ольге Бузовой

Ольга Бузова в этом году решила отмечать свой День Рождения в Куршавеле.

В путешествие знаменитая ведущая "Дома-2" отправилась с сестрой Анной. Звезда и не подозревала, что поздравлять её приедет сам король эстрады - Филипп Киркоров.

Филипп Киркоров прилетел в Куршавель к Ольге Бузовой

Певец отправился поздравлять именинницу сразу после концерта Светланы Лободы. Многие предположили, что у Киркорова с Бузовой настоящий роман, ведь как можно объяснить тот факт, что Филипп, несмотря на свою усталость? всё равно вылетел первым рейсом.

Более того, в Stories у Бузовой видно? как предполагаемая пара милуется друг с другом.

Филипп Киркоров прилетел в Куршавель к Ольге Бузовой

Не зря же Ольга выбрала в качестве фильтра сердечки и летающие стрелы Амура.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:36

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