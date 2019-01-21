Филипп Киркоров прилетел в Куршавель к Ольге Бузовой





В путешествие знаменитая ведущая "Дома-2" отправилась с сестрой Анной. Звезда и не подозревала, что поздравлять её приедет сам король эстрады - Филипп Киркоров.Певец отправился поздравлять именинницу сразу после концерта Светланы Лободы. Многие предположили, что у Киркорова с Бузовой настоящий роман, ведь как можно объяснить тот факт, что Филипп, несмотря на свою усталость? всё равно вылетел первым рейсом.Более того, в Stories у Бузовой видно? как предполагаемая пара милуется друг с другом.Не зря же Ольга выбрала в качестве фильтра сердечки и летающие стрелы Амура.