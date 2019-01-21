Звезда "Дома-2" Виктория Боня вернулась в Москву из-за нового бойфренда





В браке девушка прожила не долго, но успела родить замечательную дочь. Молодожёны не сошлись характером и приняли решение о разводе.Не долго грустила Виктория и встретила нового принца своей сказки. Её возлюбленный проживает в России, а именно в столице. По-этому бывшей звезде "Дома-2" снова пришлось сменить место жительства и отправиться в Москву.На протяжении 3-х месяцев девушка была без отношений и искала того самого, видимо он нашёлся.Накануне, девушка выкладывала фотографию, где видны лишь руки, пока она не раскрывает всех карт, и не показывает лица своего нового мужчины.