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Звезда "Дома-2" Виктория Боня вернулась в Москву из-за нового бойфренда

Виктория Боня длительное время жила за границей, ведь она была замужем за принцем.

В браке девушка прожила не долго, но успела родить замечательную дочь. Молодожёны не сошлись характером и приняли решение о разводе.

Звезда "Дома-2" Виктория Боня вернулась в Москву из-за нового бойфренда

Не долго грустила Виктория и встретила нового принца своей сказки. Её возлюбленный проживает в России, а именно в столице. По-этому бывшей звезде "Дома-2" снова пришлось сменить место жительства и отправиться в Москву.

На протяжении 3-х месяцев девушка была без отношений и искала того самого, видимо он нашёлся.

Звезда "Дома-2" Виктория Боня вернулась в Москву из-за нового бойфренда

Накануне, девушка выкладывала фотографию, где видны лишь руки, пока она не раскрывает всех карт, и не показывает лица своего нового мужчины.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:32

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