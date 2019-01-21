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Сын Елены Яковлевой Денис Шальных разводится с женой из-за измен

Денис Шальных принял решение официально развестись со своей супругой, причиной чему послужили, по данным СМИ, его измены. Свои отношения с возлюбленной сын Елены Яковлевой узаконил в 2017 году.
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных разводится с женой из-за измен

Денис Шальных связал себя браком летом 2017, его избранницей стала Виктория Мельникова. Свадьба состоялась тайно, туда не позвали даже ближайших родственников, но и при этом Елена Яковлева постаралась тепло принять невестку. Однако семейное счастье наследника актрисы оказалось недолгим, и накануне стало известно, что супруги готовятся к разводу. В окружении пары порталу “СтарХит” сообщили, что сперва в отношениях Дениса Шальных и его жены была идиллия, они разделяли интересы друг друга и поддерживали, но со временем началось много ссор. Источники утверждают, что девушка заподозрила супруга в изменах, из-за чего развилось недоверие, также сыграли роль сопутствующие факторы.
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных разводится с женой из-за измен

Шальных и Мельникова не живут вместе несколько месяцев, они удалили общие фото и даже отписались друг от друга в соцсетях. Друзья пары считают, что сын Елены Яковлевой пока просто не готов к семейной жизни, позволяя себе заглядываться на других девушек.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:38

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