Сын Елены Яковлевой Денис Шальных разводится с женой из-за измен





Денис Шальных связал себя браком летом 2017, его избранницей стала Виктория Мельникова. Свадьба состоялась тайно, туда не позвали даже ближайших родственников, но и при этом Елена Яковлева постаралась тепло принять невестку. Однако семейное счастье наследника актрисы оказалось недолгим, и накануне стало известно, что супруги готовятся к разводу. В окружении пары порталу “СтарХит” сообщили, что сперва в отношениях Дениса Шальных и его жены была идиллия, они разделяли интересы друг друга и поддерживали, но со временем началось много ссор. Источники утверждают, что девушка заподозрила супруга в изменах, из-за чего развилось недоверие, также сыграли роль сопутствующие факторы.Шальных и Мельникова не живут вместе несколько месяцев, они удалили общие фото и даже отписались друг от друга в соцсетях. Друзья пары считают, что сын Елены Яковлевой пока просто не готов к семейной жизни, позволяя себе заглядываться на других девушек.