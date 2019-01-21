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«Прости, что не с тобой»: Звезда «Дома-2» Илья Григоренко тоскует по дочке

Илья Григоренко сильно переживает из-за брошенной дочки.

Бывший участник «Дома-2» очень огорчен из-за того, что не может видеться со своей дочерью Алисой. Причин разлуки он при этом не называет.

«Прости, что не с тобой»: Звезда «Дома-2» Илья Григоренко тоскует по дочке

Илья расстался с мамой девочки, Аленой Ашмариной, в последние дни ушедшего 2018 года. С тех пор он не видел ребенка.

Между тем, малышке Алисе накануне исполнилось полгодика. Папа ее первым поздравил в своем блоге в Instagram. Он написал, что безумно любит дочь и каждую секунду думает о ней. Кроме того, Григоренко заочно попросил прощения за то, что не может быть рядом.
«Прости, что не с тобой»: Звезда «Дома-2» Илья Григоренко тоскует по дочке

Возможность комментировать свое послание Григоренко отключил, поэтому пользователям остается созерцать архивные материалы. В свою очередь и Ашмарина поздравила в сети девочку. Она призналась ей в любви и пожелала расти большой.
«Прости, что не с тобой»: Звезда «Дома-2» Илья Григоренко тоскует по дочке

Подписчики Алены стали активно обсуждать причины расставания пары. Некоторые сходятся во мнении, что Ашмариной на данный момент необходимо сильное плечо, а не инфантильный Илья, который не способен обеспечить семью.

«Прости, что не с тобой»: Звезда «Дома-2» Илья Григоренко тоскует по дочке

Известно, что Григоренко недавно просил у своих подписчиков финансовой помощи. Естественно, что данный факт не остался без внимания пользователей сети, которые в большинстве своем посмеялись над парнем.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:25

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