Из-за оползня в Хабаровском крае введен режим ЧС





Сведения о введении режима ЧС подтвердили представители правительства региона. В сообщении на сайте администрации, в частности, подчеркивается, что обломки сопки стали причиной перекрытия русла реки. Работу на месте ведут военные, ими после изучения ситуации будет приниматься решение о том, каким образом лучше ликвидировать завал.Сход оползня стал причиной напряженной ситуации в Верхнебуреинском районе. В частности, уровень воды для затопления, находящегося недалеко от населенного пункта Чекунда, уже приближается к критической отметке в 258 м, сейчас же показатель достигает 254 м. В апреле ситуация может только усугубиться, ведь ожидается наступление весеннего половодья. Существуют также и риски подтопления еще нескольких находящихся поблизости поселений.