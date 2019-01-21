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Из-за оползня в Хабаровском крае введен режим ЧС

В Хабаровском крае официально объявили о введении режима ЧС. Причиной такого решения экстренных служб стал сход оползня в местную реку Бурея, имевший место еще 12 декабря.
Из-за оползня в Хабаровском крае введен режим ЧС

Сведения о введении режима ЧС подтвердили представители правительства региона. В сообщении на сайте администрации, в частности, подчеркивается, что обломки сопки стали причиной перекрытия русла реки. Работу на месте ведут военные, ими после изучения ситуации будет приниматься решение о том, каким образом лучше ликвидировать завал.

Сход оползня стал причиной напряженной ситуации в Верхнебуреинском районе. В частности, уровень воды для затопления, находящегося недалеко от населенного пункта Чекунда, уже приближается к критической отметке в 258 м, сейчас же показатель достигает 254 м. В апреле ситуация может только усугубиться, ведь ожидается наступление весеннего половодья. Существуют также и риски подтопления еще нескольких находящихся поблизости поселений.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:06

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