Ученый усомнился в существовании «Девятой планеты»





В 2016 году астрофизики Константин Батыгин и Майкл Браун заявили, что у них имеются неопровержимые доказательства существования «Девятой планеты». Однако публике они представлены не были, а саму планету так и не удалось обнаружить. До этого ученые установили, что некоторые ТНО имеют слишком странную орбиту, на которую мог повлиять неизвестный науке массивный объект.Антраник Сефилян полагает, что один массивный объект можно заменить более мелкими телами, но с соответствующей массой. Например, гипотетическое ледяное кольцо в Поясе Койпера, могло бы аналогичным образом вытянуть некоторые орбиты транснептуновых объектов. Согласно подсчетам ученых, масса объекта равняется 1\9 массы Земли, чего недостаточно для изменения орбит. Возможно, с Земли нельзя увидеть весь Пояс Койпера, а потому при вычислении были допущены ошибки.