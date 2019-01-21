«Наказать!»: Дмитрий Тарасов жестко отреагировал на сжигание российского флага

Спортсмен разместил на своей страничке в Instagram очередной пост. Он написал, что на нынешних сборах команды ему показали дикое видео, где две клуши (по словам Тарасова) на старый Новый Год сжигают российский флаг ради поднятия количества лайков и просмотров.Дмитрий отметил, что такие поступки однозначно должны наказываться по закону. Вне зависимости от политической ситуации и правящей партии есть такие сакральные понятия, как Родина. Сюда, по мнению Тарасова, входят также флаг и гимн.Ранее Тарасов не высказывал никаких своих мнений относительно политики и общественной жизни. В своих сообщения полузащитник "Локомотива" касался тем спорта, друзей и семьи.На данный момент футболист находится в своем клубе. По его словам, он испытывает классные ощущения после тренировок, массажа и восстанавливающих процедур. Кроме того, Тарасов уверяет, что само общение внутри коллектива делает его более сплоченным.