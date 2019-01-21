АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, сыгравшие свадьбу с малознакомыми людьми
EUR 75.58 USD 66.33
Курс валют на 19.01.2019

«Наказать!»: Дмитрий Тарасов жестко отреагировал на сжигание российского флага

Дмитрий Тарасов резко осудил сжигание российского флага.

Спортсмен разместил на своей страничке в Instagram очередной пост. Он написал, что на нынешних сборах команды ему показали дикое видео, где две клуши (по словам Тарасова) на старый Новый Год сжигают российский флаг ради поднятия количества лайков и просмотров.

«Наказать!»: Дмитрий Тарасов жестко отреагировал на сжигание российского флага

Дмитрий отметил, что такие поступки однозначно должны наказываться по закону. Вне зависимости от политической ситуации и правящей партии есть такие сакральные понятия, как Родина. Сюда, по мнению Тарасова, входят также флаг и гимн.

Ранее Тарасов не высказывал никаких своих мнений относительно политики и общественной жизни. В своих сообщения полузащитник "Локомотива" касался тем спорта, друзей и семьи.

«Наказать!»: Дмитрий Тарасов жестко отреагировал на сжигание российского флага
На данный момент футболист находится в своем клубе. По его словам, он испытывает классные ощущения после тренировок, массажа и восстанавливающих процедур. Кроме того, Тарасов уверяет, что само общение внутри коллектива делает его более сплоченным.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:56

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда "Дома-2" Татьяна Кирилюк не
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных
Филипп Киркоров прилетел в Куршавель к
Звезда "Дома-2" Виктория Боня вернулась
«Прости, что не с тобой»: Звезда
Лидер “Уральских пельменей” Сергей
Ученый усомнился в существовании
Из-за оползня в Хабаровском крае введен
В 78-летнем возрасте скончался
«Наказать!»: Дмитрий Тарасов жестко
После родов Виктория Лопырева будет
Виктория Дайнеко призналась, что
В Египте археологи обнаружили могилы
На Камчатке произошло мощное извержение
Дочь Даны Борисовой заявила о желании
Ряд специализированных наблюдений был
Максим Галкин и Алла Пугачева посетили
Ученые: Нехватка витамина D приводит к
В США могут запретить электронные
Сотрудники Chevrolet собрали из кубиков
Правильное общение с врачами повысит
Специалисты раскрыли особенности работы
Любитель Dragon Age: Origins исправил
В Детройте состоялся показ Honda CR-V
Учеными опубликовано видео,
В феврале в продажу поступят два новых
Эксперты назвали малоизвестные и
Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет
Ученые: Сильная потливость может
Пользователям сервиса Google Maps
Просмотреть все новости