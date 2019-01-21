АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, сыгравшие свадьбу с малознакомыми людьми
EUR 75.58 USD 66.33
Курс валют на 19.01.2019

В 78-летнем возрасте скончался экс-агент ЦРУ Тони Мендес

Тони Мендес, ранее работавший в рядах ЦРУ, ушел из жизни в 78-летнем возрасте. Запомнился деятель тем, что был задействован в операции по спасению дипломатов США из охваченного революцией Ирана.
В 78-летнем возрасте скончался экс-агент ЦРУ Тони Мендес

Родственники Тони Мендеса факт кончины 78-летнего экс-ЦРУшника подтвердили. Причиной же ухода деятеля из жизни стали осложнения на фоне болезни Паркинсона, которая “съедала” покойного на протяжении последних десяти лет. В рядах ЦРУ агент служил в период с 1965 года, занимаясь решением вопросов, связанных с Азией и Ближним Востоком. В процессе исламской революции в 1979 году Тони Мендес стал тем, кто помог вызволить из заложников шесть дипломатов из США. Тогда злоумышленники захватили более 50 человек.

События в Иране успели послужить основой для съемок ленты “Операция “Арго”, которая рассказала о случившемся в Иране. Ведущую роль в фильме исполнил звезда Голливуда Бен Аффлек. В итоге проекту удалось заполучить сразу несколько статуэток в рамках “Оскара”.



 
+Дзен +Яндекс новости
В мире / Главные новости
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда "Дома-2" Татьяна Кирилюк не
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных
Филипп Киркоров прилетел в Куршавель к
Звезда "Дома-2" Виктория Боня вернулась
«Прости, что не с тобой»: Звезда
Лидер “Уральских пельменей” Сергей
Ученый усомнился в существовании
Из-за оползня в Хабаровском крае введен
В 78-летнем возрасте скончался
«Наказать!»: Дмитрий Тарасов жестко
После родов Виктория Лопырева будет
Виктория Дайнеко призналась, что
В Египте археологи обнаружили могилы
На Камчатке произошло мощное извержение
Дочь Даны Борисовой заявила о желании
Ряд специализированных наблюдений был
Максим Галкин и Алла Пугачева посетили
Ученые: Нехватка витамина D приводит к
В США могут запретить электронные
Сотрудники Chevrolet собрали из кубиков
Правильное общение с врачами повысит
Специалисты раскрыли особенности работы
Любитель Dragon Age: Origins исправил
В Детройте состоялся показ Honda CR-V
Учеными опубликовано видео,
В феврале в продажу поступят два новых
Эксперты назвали малоизвестные и
Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет
Ученые: Сильная потливость может
Пользователям сервиса Google Maps
Просмотреть все новости