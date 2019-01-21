В 78-летнем возрасте скончался экс-агент ЦРУ Тони Мендес





Родственники Тони Мендеса факт кончины 78-летнего экс-ЦРУшника подтвердили. Причиной же ухода деятеля из жизни стали осложнения на фоне болезни Паркинсона, которая “съедала” покойного на протяжении последних десяти лет. В рядах ЦРУ агент служил в период с 1965 года, занимаясь решением вопросов, связанных с Азией и Ближним Востоком. В процессе исламской революции в 1979 году Тони Мендес стал тем, кто помог вызволить из заложников шесть дипломатов из США. Тогда злоумышленники захватили более 50 человек.События в Иране успели послужить основой для съемок ленты “Операция “Арго”, которая рассказала о случившемся в Иране. Ведущую роль в фильме исполнил звезда Голливуда Бен Аффлек. В итоге проекту удалось заполучить сразу несколько статуэток в рамках “Оскара”.