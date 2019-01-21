АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, сыгравшие свадьбу с малознакомыми людьми
EUR 75.58 USD 66.33
Курс валют на 19.01.2019

После родов Виктория Лопырева будет спать с подушкой для беременных

Виктория Лопырева призналась поклонникам, что после родов будет спать с подушкой для беременных. Об этом модель сообщила своим подписчикам на просторах сети Instagram.
После родов Виктория Лопырева будет спать с подушкой для беременных

Виктория Лопырева призналась интернет-аудитории, что у нее не было времени, чтобы попробовать себя в роли “нормальной” беременной. Она не смогла изучить все, что необходимо ожидающей ребенка женщине, но в то же время успела обзавестись любимым "гаджетом". Им оказалась подушка для беременных, засыпать в компании которой, уверена знаменитость, будет максимально комфортно даже после родов.
После родов Виктория Лопырева будет спать с подушкой для беременных

У своих подписчиц Виктория Лопырева поинтересовалась, без чего им было сложно обходиться в период беременности. В комментариях фолловеры начали делиться собственным опытом, рекомендуя лучшие атрибуты пребывания в положении, а публикация успела собрать более 53 тысяч отметок “Мне нравится” за непродолжительный отрезок времени.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда "Дома-2" Татьяна Кирилюк не
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных
Филипп Киркоров прилетел в Куршавель к
Звезда "Дома-2" Виктория Боня вернулась
«Прости, что не с тобой»: Звезда
Лидер “Уральских пельменей” Сергей
Ученый усомнился в существовании
Из-за оползня в Хабаровском крае введен
В 78-летнем возрасте скончался
«Наказать!»: Дмитрий Тарасов жестко
После родов Виктория Лопырева будет
Виктория Дайнеко призналась, что
В Египте археологи обнаружили могилы
На Камчатке произошло мощное извержение
Дочь Даны Борисовой заявила о желании
Ряд специализированных наблюдений был
Максим Галкин и Алла Пугачева посетили
Ученые: Нехватка витамина D приводит к
В США могут запретить электронные
Сотрудники Chevrolet собрали из кубиков
Правильное общение с врачами повысит
Специалисты раскрыли особенности работы
Любитель Dragon Age: Origins исправил
В Детройте состоялся показ Honda CR-V
Учеными опубликовано видео,
В феврале в продажу поступят два новых
Эксперты назвали малоизвестные и
Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет
Ученые: Сильная потливость может
Пользователям сервиса Google Maps
Просмотреть все новости