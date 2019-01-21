После родов Виктория Лопырева будет спать с подушкой для беременных





Виктория Лопырева призналась интернет-аудитории, что у нее не было времени, чтобы попробовать себя в роли “нормальной” беременной. Она не смогла изучить все, что необходимо ожидающей ребенка женщине, но в то же время успела обзавестись любимым "гаджетом". Им оказалась подушка для беременных, засыпать в компании которой, уверена знаменитость, будет максимально комфортно даже после родов.У своих подписчиц Виктория Лопырева поинтересовалась, без чего им было сложно обходиться в период беременности. В комментариях фолловеры начали делиться собственным опытом, рекомендуя лучшие атрибуты пребывания в положении, а публикация успела собрать более 53 тысяч отметок “Мне нравится” за непродолжительный отрезок времени.