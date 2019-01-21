Виктория Дайнеко призналась, что стесняется писать песни на русском языке

На личной странице Виктория Дайнеко разместила новый пост, где поделилась воспоминаниями, повлиявшими в итоге на ее творчество. Когда певице было 15-16 лет она показала парню, который ей нравился, стихотворение собственного сочинения. Однако молодой человек открыто высмеял будущую знаменитость, что сильно ранило певицу. После того случая писать песни звезде удается только на английском языке, поскольку создавать произведения на русском она стесняется.Также в публикации Виктория Дайнеко призналась многочисленным подписчикам, что мечтает уехать в Лондон и там заняться написанием песен. В комментариях фолловеры призвали кумира забыть о случае с парнем, поступившим, по их мнению, недостойно, и снова вернуться к написанию композиций на родном языке.