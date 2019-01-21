Дочь Даны Борисовой заявила о желании сменить фамилию

На личной странице в Instagram Дана Борисова поделилась несколькими снимками в компании дочери Полины, назвав ее любимым, но порой непослушным и взрослеющим человеком. Также звезда отметила, что в соцсети ее наследница отказалась от фамилии Аксенова и предпочла использовать Борисова. По словам телеведущей, наследница желает сделать это и в реальной жизни, через паспортный стол, чтобы в будущем носить фамилию матери. Вместе с дочерью теледива побывала на концерте памяти в честь Евгения Осина, что тоже отметила в публикации.В комментариях фолловеры заявили, что юная Полина похожа на свою звездную родительницу. Публика порадовалась, что Дана Борисова наконец-то смогла наладить отношения с дочерью, считая хорошим знаком желание девочки взять фамилию матери. Пост, между тем, собрал более 8 тысяч отметок “Мне нравится”.