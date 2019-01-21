Ряд специализированных наблюдений был проведен в Москве до внедрения МЭШ в местные школы





Как отметил министр, апробация возможностей МЭШ проводилась на базе шести столичных школ на протяжении двух лет. Перед этим в Москве состоялся ряд встреч с представителями родительской общественности, были проведены учебные конференции. Вся эта подготовительная работа позволила проработать и внести необходимые правки, как в регламент, таки в режим работы МЭШ. За обкаткой проекта следили медики. В итоге эксперимент был признан успешным. Практически все школы-участницы пилотного проекта стали впоследствии лидерами МЭШ, как по результатам своей работы, так и по ряду иных показателей. А в минувшем году к участию в проекте присоединились все столичные школы, — сообщил Исаак Калина.