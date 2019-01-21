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Ряд специализированных наблюдений был проведен в Москве до внедрения МЭШ в местные школы

В прошлом году международная организация HundrED включила масштабный столичный проект «Московская электронная школа» в число ста ведущих мировых образовательных проектов. Тот же год ознаменовался присоединением к МЭШ всех столичных школ. На пресс-конференции столичного Депобразования глава ведомства Исаак Калина рассказал о том, что предшествовало полномасштабному запуску проекта в мегаполисе. Такими сведениями поделился портал «Правда.ру».
Ряд специализированных наблюдений был проведен в Москве до внедрения МЭШ в местные школы

Как отметил министр, апробация возможностей МЭШ проводилась на базе шести столичных школ на протяжении двух лет. Перед этим в Москве состоялся ряд встреч с представителями родительской общественности, были проведены учебные конференции. Вся эта подготовительная работа позволила проработать и внести необходимые правки, как в регламент, таки в режим работы МЭШ. За обкаткой проекта следили медики. В итоге эксперимент был признан успешным. Практически все школы-участницы пилотного проекта стали впоследствии лидерами МЭШ, как по результатам своей работы, так и по ряду иных показателей. А в минувшем году к участию в проекте присоединились все столичные школы, — сообщил Исаак Калина.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 08:18

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