Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Светланы Лободы





Алла Пугачева и Максим Галкин не слишком часто посещают публичные мероприятия из-за занятости телеведущего. Однако накануне супруги вместе побывали на концерте, о чем юморист сообщил фолловерам. При этом наследников Гарри и Лизу пара решила оставить дома, на фото артисты облачены в вечерние наряды, пока их дети позируют в “домашней” одежде. Галкин не уточнил, куда именно ходил в компании супруги, однако из его Stories стало понятно, что пара побывала в “Крокусе”, где проходил концерт Светланы Лободы.Пугачева не скрывает, что является поклонником творчества своей коллеги. Знаменитость не первый раз посещает организованный украинской певицей концерт. Свою новую программу Лобода должна была представить еще осенью, однако из-за болезни событие пришлось перенести.