Ученые: Сильная потливость может указывать на наличие рака





Онкологи подчеркивают, что чрезмерное потоотделение может указывать на развитие у человека одного из двух видов рака. Речь идет о раке кости или онкологическом заболевании печени. Впрочем, в большинстве случаев повышенная потливость обусловлена некоторыми инфекциями, также она способна выступать побочным эффектом от приема отдельных медицинских препаратов. У женщин подобная проблема, как правило, встречается после наступления менопаузы.В то же время не стоит отбрасывать и то, что потоотделение повышенными темпами говорит о наличии рака. К примеру, в случае рака костей в последних могут возникать болевые ощущения, часто появляется жар, а также возможна потеря веса без видимых на то причин. При раке печени проявляет себя дискомфорт в брюшной полости, нередко возникают вздутие и боль в правом подреберье.