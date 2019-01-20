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Ученые: Сильная потливость может указывать на наличие рака

Сильная потливость, которая обычно проявляется в ночное время суток, может указывать на наличие у человека рака. Такие заключения британских ученых обнародованы на страницах издания Cancer Research UK.
Ученые: Сильная потливость может указывать на наличие рака

Онкологи подчеркивают, что чрезмерное потоотделение может указывать на развитие у человека одного из двух видов рака. Речь идет о раке кости или онкологическом заболевании печени. Впрочем, в большинстве случаев повышенная потливость обусловлена некоторыми инфекциями, также она способна выступать побочным эффектом от приема отдельных медицинских препаратов. У женщин подобная проблема, как правило, встречается после наступления менопаузы.

В то же время не стоит отбрасывать и то, что потоотделение повышенными темпами говорит о наличии рака. К примеру, в случае рака костей в последних могут возникать болевые ощущения, часто появляется жар, а также возможна потеря веса без видимых на то причин. При раке печени проявляет себя дискомфорт в брюшной полости, нередко возникают вздутие и боль в правом подреберье.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 22:30

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