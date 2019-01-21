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В Египте археологи обнаружили могилы эпохи Древнего царства

На территории Египта археологам в ходе раскопок удалось обнаружить могилы, которые относятся к периоду существования Древнего царства. Возраст находок составляет, по оценкам ученых, порядка 4,5 тысячи лет.
В Египте археологи обнаружили могилы эпохи Древнего царства

Сведения о находке предоставили широким массам сотрудники Министерства по делам памятников древности страны. Раскопки археологи проводили вблизи египетского города Асуан, всего насчитывается шесть гробниц, которые, предположительно, оказались местом упокоения фараонов, правивших в период Древнего царства. Размеры захоронений отличаются, две из гробниц оказались высечены из камня. Все могилы были разграблены, однако некоторые артефакты ученые из Университета Бирмингема все же обнаружили.

В частности, на месте найдены элементы древней маски, использовавшейся во время погребальных обрядов, также выявлен амулет из металла, изображающий древнеегипетского бога. Не менее интересной находкой стали и керамические изделия, созданные в эпоху Древнего царства. Чтобы изучить артефакты, их переместили в хранилище музея в Асуане.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:39

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