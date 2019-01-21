В Египте археологи обнаружили могилы эпохи Древнего царства





Сведения о находке предоставили широким массам сотрудники Министерства по делам памятников древности страны. Раскопки археологи проводили вблизи египетского города Асуан, всего насчитывается шесть гробниц, которые, предположительно, оказались местом упокоения фараонов, правивших в период Древнего царства. Размеры захоронений отличаются, две из гробниц оказались высечены из камня. Все могилы были разграблены, однако некоторые артефакты ученые из Университета Бирмингема все же обнаружили.В частности, на месте найдены элементы древней маски, использовавшейся во время погребальных обрядов, также выявлен амулет из металла, изображающий древнеегипетского бога. Не менее интересной находкой стали и керамические изделия, созданные в эпоху Древнего царства. Чтобы изучить артефакты, их переместили в хранилище музея в Асуане.