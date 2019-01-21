В США могут запретить электронные сигареты





Скотт Готтлиб являющийся главой Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США заявил о своей тревоге по поводу быстрорастущего количества молодых вейперов. Политик подчеркнул, что появление подобных новинок перечеркнуло прогресс, который был достигнут в борьбе с курением. Власти Соединенных Штатов давно ведут активную борьбу с никотиновой зависимостью. За последнее время она достигла значимых результатов в этом процессе. Одним из помощников в борьбе с курением выбрана электронная сигарета, которая должна была помочь человеку бросить курить, хотя научных подтверждений не было. Однако, такое решение привело к неожиданным последствиям. Молодые люди быстро пристрастились к «электронкам», а после них переходили на табачные изделия. Вред, который несет электронная сигарета, доказан.Глава FDА рассказал о исследованиях, проведенных в конце осени. Они показали, что количество учащихся средней и старшей школы, которые пристрастились к электронным сигаретам, за последний год выросло больше чем в два раза, и теперь достигло отметки 3,6 миллиона человек. Это значит, что каждый пятый старшеклассник является вейпером. Экспертами доказано, что популярность «электронок» приводит молодежь к употреблению никотина. После получения результатов исследования представителями FDA был принят ряд необходимых мер, которые направлены на борьбу с курильщиками среди тинэйджеров. К ним относится внедрение возрастных ограничений и начало подготовки к полному запрету использования ментола как в обычных, так и в электронных сигаретах.