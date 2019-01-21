В США могут запретить электронные сигареты
В Соединенных Штатах Америки могут попасть под запрет электронные сигареты. Это объясняется тем, что местные власти обеспокоены их стремительной популярностью среди тинэйджеров.
Скотт Готтлиб являющийся главой Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США заявил о своей тревоге по поводу быстрорастущего количества молодых вейперов. Политик подчеркнул, что появление подобных новинок перечеркнуло прогресс, который был достигнут в борьбе с курением. Власти Соединенных Штатов давно ведут активную борьбу с никотиновой зависимостью. За последнее время она достигла значимых результатов в этом процессе. Одним из помощников в борьбе с курением выбрана электронная сигарета, которая должна была помочь человеку бросить курить, хотя научных подтверждений не было. Однако, такое решение привело к неожиданным последствиям. Молодые люди быстро пристрастились к «электронкам», а после них переходили на табачные изделия. Вред, который несет электронная сигарета, доказан.
Глава FDА рассказал о исследованиях, проведенных в конце осени. Они показали, что количество учащихся средней и старшей школы, которые пристрастились к электронным сигаретам, за последний год выросло больше чем в два раза, и теперь достигло отметки 3,6 миллиона человек. Это значит, что каждый пятый старшеклассник является вейпером. Экспертами доказано, что популярность «электронок» приводит молодежь к употреблению никотина. После получения результатов исследования представителями FDA был принят ряд необходимых мер, которые направлены на борьбу с курильщиками среди тинэйджеров. К ним относится внедрение возрастных ограничений и начало подготовки к полному запрету использования ментола как в обычных, так и в электронных сигаретах.
Скотт Готтлиб являющийся главой Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США заявил о своей тревоге по поводу быстрорастущего количества молодых вейперов. Политик подчеркнул, что появление подобных новинок перечеркнуло прогресс, который был достигнут в борьбе с курением. Власти Соединенных Штатов давно ведут активную борьбу с никотиновой зависимостью. За последнее время она достигла значимых результатов в этом процессе. Одним из помощников в борьбе с курением выбрана электронная сигарета, которая должна была помочь человеку бросить курить, хотя научных подтверждений не было. Однако, такое решение привело к неожиданным последствиям. Молодые люди быстро пристрастились к «электронкам», а после них переходили на табачные изделия. Вред, который несет электронная сигарета, доказан.
Глава FDА рассказал о исследованиях, проведенных в конце осени. Они показали, что количество учащихся средней и старшей школы, которые пристрастились к электронным сигаретам, за последний год выросло больше чем в два раза, и теперь достигло отметки 3,6 миллиона человек. Это значит, что каждый пятый старшеклассник является вейпером. Экспертами доказано, что популярность «электронок» приводит молодежь к употреблению никотина. После получения результатов исследования представителями FDA был принят ряд необходимых мер, которые направлены на борьбу с курильщиками среди тинэйджеров. К ним относится внедрение возрастных ограничений и начало подготовки к полному запрету использования ментола как в обычных, так и в электронных сигаретах.
В мире
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 07:30