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Ученые: Нехватка витамина D приводит к частым болезням зимой

Часто болеющие в зимний период люди могут страдать от нехватки витамина D. Ученые рассказали, как можно обнаружить дефицит вещества и предотвратить негативные последствия.
Ученые: Нехватка витамина D приводит к частым болезням зимой

В зимний период нехватка витамина D чревата рядом неприятных проблем, в числе которых остеомаляция, рахит и деформация костей. Поскольку вещество задействовано в поддержании иммунитета, нередко его дефицит становится причиной частой простуды. Имеются исследования, доказывающие наличие связи между витамином D и формированием инфекций дыхательных путей. Как правило, в день достаточно 10 мкг вещества, однако основным источником витамина служит солнечный свет, и зимой актуально принимать специальные добавки. В то же время важно не переусердствовать, иначе произойдет накопление кальция в организме, что грозит проблемами с сердцем, костями и почками.

Найти витамин D можно и в некоторых доступных продуктах. Лучше всего включить в рацион жирные виды рыбы, яичные желтки, а также красное мясо и печень. В группе риска, связанной с дефицитом витамина, находятся личности, редко бывающие на улице, а еще те, кто носит закрывающую кожу одежду весь год.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:00

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