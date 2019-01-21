Ученые: Нехватка витамина D приводит к частым болезням зимой





В зимний период нехватка витамина D чревата рядом неприятных проблем, в числе которых остеомаляция, рахит и деформация костей. Поскольку вещество задействовано в поддержании иммунитета, нередко его дефицит становится причиной частой простуды. Имеются исследования, доказывающие наличие связи между витамином D и формированием инфекций дыхательных путей. Как правило, в день достаточно 10 мкг вещества, однако основным источником витамина служит солнечный свет, и зимой актуально принимать специальные добавки. В то же время важно не переусердствовать, иначе произойдет накопление кальция в организме, что грозит проблемами с сердцем, костями и почками.Найти витамин D можно и в некоторых доступных продуктах. Лучше всего включить в рацион жирные виды рыбы, яичные желтки, а также красное мясо и печень. В группе риска, связанной с дефицитом витамина, находятся личности, редко бывающие на улице, а еще те, кто носит закрывающую кожу одежду весь год.