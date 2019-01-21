Сотрудники Chevrolet собрали из кубиков Lego копию своего автомобиля Silverado
Мировые компании-разработчики Chevrolet и Lego перед выходом премьеры кинофильма "Лего: Фильм 2" организовали акцию, в рамках которой выполнили сборку из конструктора копии автомашины Silverado. На сборку мультимодели было потрачено без малого триста пятьдесят тысяч деталей.
Собранная модель была показана публике на площадке международного автосалона, который проходил в Детройте. По данным ресурса TJournal, сборкой авто занимались восемнадцать работников Lego Master Builders в Коннектикуте.
Собранная конструкция имеет функционирующие фары, а многие части копируют оригинальные составные элементы авто. Сборка продолжалась почти две тысячи часов.
Премьера анонсированного фильма "Лего: Фильм 2" запланирована в мировом прокате на 6 февраля, а в России - днем позже.
Собранная модель была показана публике на площадке международного автосалона, который проходил в Детройте. По данным ресурса TJournal, сборкой авто занимались восемнадцать работников Lego Master Builders в Коннектикуте.
Собранная конструкция имеет функционирующие фары, а многие части копируют оригинальные составные элементы авто. Сборка продолжалась почти две тысячи часов.
Премьера анонсированного фильма "Лего: Фильм 2" запланирована в мировом прокате на 6 февраля, а в России - днем позже.
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Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 07:00