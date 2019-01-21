Сотрудники Chevrolet собрали из кубиков Lego копию своего автомобиля Silverado





Собранная модель была показана публике на площадке международного автосалона, который проходил в Детройте. По данным ресурса TJournal, сборкой авто занимались восемнадцать работников Lego Master Builders в Коннектикуте.Собранная конструкция имеет функционирующие фары, а многие части копируют оригинальные составные элементы авто. Сборка продолжалась почти две тысячи часов.Премьера анонсированного фильма "Лего: Фильм 2" запланирована в мировом прокате на 6 февраля, а в России - днем позже.