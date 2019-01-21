Правильное общение с врачами повысит качество лечения пациента
Российский врач Ярослав Ашихмин дал несколько рекомендаций пациентам, которые помогут изменить отношение медиков и качество медпомощи в лучшую сторону. Например, в медицинское учреждение всегда нужно приходить заранее, и стараться не опаздывать.
Кроме того, с собой к врачам всегда необходимо брать выписки о состоянии здоровья и результаты последних анализов. Пациент всегда должен знать, какие добавки или препараты принимал в последние месяцы, и в каких дозах. В случае надобности, можно перечислить аллергии, от которых страдает человек, или непереносимые им лекарства. Стоит помнить, что работа медиков – очень загруженная, поэтому никогда не нужно сообщать им лишние сведения. Если доктор говорит, что определенное лекарство нужно принимать на протяжении длительного или постоянного периода – необходимо прислушиваться.
Практически никто из пациентов никогда не интересуется у врача о более лучшем методе лечения, хотя это важно, подчеркивает Ашихмин. В заключении он посоветовал больным всегда требовать разъяснений, если им что-то непонятно, никогда не помешает и консультация с другим доктором.
Кроме того, с собой к врачам всегда необходимо брать выписки о состоянии здоровья и результаты последних анализов. Пациент всегда должен знать, какие добавки или препараты принимал в последние месяцы, и в каких дозах. В случае надобности, можно перечислить аллергии, от которых страдает человек, или непереносимые им лекарства. Стоит помнить, что работа медиков – очень загруженная, поэтому никогда не нужно сообщать им лишние сведения. Если доктор говорит, что определенное лекарство нужно принимать на протяжении длительного или постоянного периода – необходимо прислушиваться.
Практически никто из пациентов никогда не интересуется у врача о более лучшем методе лечения, хотя это важно, подчеркивает Ашихмин. В заключении он посоветовал больным всегда требовать разъяснений, если им что-то непонятно, никогда не помешает и консультация с другим доктором.
Общество
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 06:00