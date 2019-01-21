Правильное общение с врачами повысит качество лечения пациента





Кроме того, с собой к врачам всегда необходимо брать выписки о состоянии здоровья и результаты последних анализов. Пациент всегда должен знать, какие добавки или препараты принимал в последние месяцы, и в каких дозах. В случае надобности, можно перечислить аллергии, от которых страдает человек, или непереносимые им лекарства. Стоит помнить, что работа медиков – очень загруженная, поэтому никогда не нужно сообщать им лишние сведения. Если доктор говорит, что определенное лекарство нужно принимать на протяжении длительного или постоянного периода – необходимо прислушиваться.Практически никто из пациентов никогда не интересуется у врача о более лучшем методе лечения, хотя это важно, подчеркивает Ашихмин. В заключении он посоветовал больным всегда требовать разъяснений, если им что-то непонятно, никогда не помешает и консультация с другим доктором.