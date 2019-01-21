Специалисты раскрыли особенности работы коробок передач в зимний период





Различают четыре вида коробок передач: роботизированную, вариаторную, автоматическую и механическую. Приобретая автомобиль с определенной КП нужно помнить, что она в функционировании отличается от других. «Механика», к примеру, является более приспособленной к работе в зимний период. Перед поездкой такая «коробка» нуждается в прогреве. Роботизированная КП переключается электроникой. С данной коробкой передач зимой могут быть проблемы во время переключений на 2-ую передачу. Авто с автоматическими КП перед поездками надо прогревать при холостых оборотах. При этом нужно рычаг ставить в режим D, а также выжимать педаль тормоза. За счёт этого машина быстрее прогреется.Вариаторная КП схожа с «автоматом». Вследствие этого с вариатором нужно придерживаться советов, как в случае АКПП. Зимой специалисты рекомендуют плавно нажимать на газ, а также тормоз, применять ручной режим переключений передач, чтобы замедлить двигатель, прогревать машину перед поездкой, чтобы исключить последующую пробуксовку.