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Специалисты раскрыли особенности работы коробок передач в зимний период

Автоэксперты раскрыли особенности работы коробок передач в зимний период. Разные авто оснащают различными типами КП.

Специалисты раскрыли особенности работы коробок передач в зимний период


Различают четыре вида коробок передач: роботизированную, вариаторную, автоматическую и механическую. Приобретая автомобиль с определенной КП нужно помнить, что она в функционировании отличается от других. «Механика», к примеру, является более приспособленной к работе в зимний период. Перед поездкой такая «коробка» нуждается в прогреве. Роботизированная КП переключается электроникой. С данной коробкой передач зимой могут быть проблемы во время переключений на 2-ую передачу. Авто с автоматическими КП перед поездками надо прогревать при холостых оборотах. При этом нужно рычаг ставить в режим D, а также выжимать педаль тормоза. За счёт этого машина быстрее прогреется.

Вариаторная КП схожа с «автоматом». Вследствие этого с вариатором нужно придерживаться советов, как в случае АКПП. Зимой специалисты рекомендуют плавно нажимать на газ, а также тормоз, применять ручной режим переключений передач, чтобы замедлить двигатель, прогревать машину перед поездкой, чтобы исключить последующую пробуксовку.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:00

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