Любитель Dragon Age: Origins исправил 790 игровых ошибок





Портал Nexus опубликовал пользовательскую модификацию Qwinn`s Ultimate DAO Fixpack. Эта работа любителя игры Пола Эскалона не является новой, но с Nexus этот мод был им ранее удален, и лишь сейчас автор вернул его назад. Новая версия модификации увеличилась в объеме и теперь, кроме исправления почти восьмисот игровых ошибок, она дает возможность вернуть в игру ранее вырезанный контент, точнее - его часть.Теперь в игре Dragon Age: Origins благодаря модификации можно открыть диалоги, ранее недоступные, варианты выбора сюжета, а также некоторые аксессуары. Например, разорвав отношения с Зевраном или Морриган появилась возможность услышать три новых версии продолжения сюжета. А в случае разрыва с Лелианой можно это сделать более жестко. Кстати, игрокам теперь доступны тринадцать новых экипировочных предметов.Разработчик мода подчеркнул, что не планировал изменять игру или приспосабливать её для чего-либо. Он был движим лишь стремлением к приданию ей вида, планируемого разработчиками оригинала.