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В Детройте состоялся показ Honda CR-V 2019 модельного года

На Детройтском автосалоне накануне впервые продемонстрировали модернизированный кроссовер Honda CR-V. Изменения, коснувшиеся транспортного средства, сделали его более современным, считают эксперты.
В Детройте состоялся показ Honda CR-V 2019 модельного года

Среди нововведений – обновленный дизайн интерьера и экстерьера: новые бампера, противотуманная оптика и другие детали. Разработчики старались придать автомобилю более современный вид, продлив таким образом жизнь модели ещё на 3 года. Салон машины тоже подвергся косметическим изменениям: новая приборная панель и мультимедийная система. В подкапотном пространстве всё останется без изменений.

Например, в базовой версии будет находиться 2,0-литровый мотор на 150 лошадиных сил. В более мощных модификациях – 2,4-литровый «атмосферник» на 188 лошадиных сил и турбодвижок на 1,5 литра, генерирующий почти 180 лошадиных сил. Не исключено и появление вариаций с дизельными аналогами. На отечественном рынке появятся 2 варианта с бензиновыми двигателями, стоимость автомобилей начнется от 2 миллионов рублей.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 03:00

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