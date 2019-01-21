В Детройте состоялся показ Honda CR-V 2019 модельного года





Среди нововведений – обновленный дизайн интерьера и экстерьера: новые бампера, противотуманная оптика и другие детали. Разработчики старались придать автомобилю более современный вид, продлив таким образом жизнь модели ещё на 3 года. Салон машины тоже подвергся косметическим изменениям: новая приборная панель и мультимедийная система. В подкапотном пространстве всё останется без изменений.Например, в базовой версии будет находиться 2,0-литровый мотор на 150 лошадиных сил. В более мощных модификациях – 2,4-литровый «атмосферник» на 188 лошадиных сил и турбодвижок на 1,5 литра, генерирующий почти 180 лошадиных сил. Не исключено и появление вариаций с дизельными аналогами. На отечественном рынке появятся 2 варианта с бензиновыми двигателями, стоимость автомобилей начнется от 2 миллионов рублей.