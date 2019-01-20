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В Красноярском крае угнали машину с ребенком, пока родители купались в проруби

В Красноярском крае неизвестный злоумышленник угнал автомобиль с ребенком в салоне. По имеющимся сведениям, родители в это время купались в проруби в честь религиозного праздника Крещение.
В Красноярском крае угнали машину с ребенком, пока родители купались в проруби

Инцидент, по данным МВД региона, имел место накануне в населенном пункте Солонцы. Жители Красноярска вместе с семилетним сыном приехали к водоему, чтобы принять участие в крещенских купаниях. Ребенок в это время спал, поэтому родители решили, что успеют искупаться и вернуться. Однако когда они собирались вновь сесть в транспорт, машины на месте не оказалось, как и наследника пары. Спустя время сын супругов сам позвонил родственникам, рассказав, где находится.

Как оказалось, злоумышленник не сразу обнаружил спящего на заднем сидении ребенка. Заметив, что не один в салоне, подозреваемый поспешил остановить транспорт и скрыться с места случившегося. Мальчик уже находится с семьей дома, а предполагаемого угонщика задержали стражи порядка. Ему за содеянное грозит до пяти лет заключения.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:49

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