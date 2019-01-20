Режиссер фильма “Праздник” Алексей Красовский вызван на допрос в полицию





По имеющимся данным, Алексей Красовский должен был посетить отделение полиции в Москве для участия в допросе. Однако сам режиссер на личной странице в сети Facebook уточнил, что не намерен давать комментарии относительно уголовных дел, чтобы таким образом не “кошмарить народ”. Одной из наиболее скандальных работ Красовского считается “Праздник”, история рассказывает о временах блокадного Ленинграда. Сегодня ее внезапно удалили с просторов YouTube, после чего так же резко восстановили. Весь процесс не сопровождался какими-либо разъяснениями по поводу ситуации.Дебютировал “Праздник” в начале января 2019, когда семья встречает Новый год, а на столе доступны далеко не все популярные в то время угощения. Один из членов семейства в гости приводит девушку, которая росла в семье, имеющей более низкий статус.