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Режиссер фильма “Праздник” Алексей Красовский вызван на допрос в полицию

Алексей Красовский, выступивший в качестве режиссера нашумевшей ленты “Праздник”, был вызван на допрос в полицию. Точная причина такой ситуации пока в СМИ не озвучиваются, но связывают процесс с внезапным удалением фильма с просторов видеохостинга.
Режиссер фильма “Праздник” Алексей Красовский вызван на допрос в полицию

По имеющимся данным, Алексей Красовский должен был посетить отделение полиции в Москве для участия в допросе. Однако сам режиссер на личной странице в сети Facebook уточнил, что не намерен давать комментарии относительно уголовных дел, чтобы таким образом не “кошмарить народ”. Одной из наиболее скандальных работ Красовского считается “Праздник”, история рассказывает о временах блокадного Ленинграда. Сегодня ее внезапно удалили с просторов YouTube, после чего так же резко восстановили. Весь процесс не сопровождался какими-либо разъяснениями по поводу ситуации.

Дебютировал “Праздник” в начале января 2019, когда семья встречает Новый год, а на столе доступны далеко не все популярные в то время угощения. Один из членов семейства в гости приводит девушку, которая росла в семье, имеющей более низкий статус.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:00

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