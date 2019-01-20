Комедийный актер Кевин Харт предстанет в новом образе в фильме «Отцовство»





В новом проекте артист, известный зрительской аудитории прежде всего по работам в кинокомедиях, предстанет в новом амплуа и сыграет драматическую роль. По сюжету, в фильме будет показана история вдовца, который сам занимается воспитанием дочери после того, как его супруга скончалась во время родов. Режиссером киноленты выступит Пол Вайц. В настоящее время компания Sony объявила масштабный кастинг на роль дочери героя Кевина Харта в новом фильме. О дате официальной премьеры картины пока ничего не известно.Примечательно, что некоторое время назад Кевин Харт отказался вести церемонию награждения премией «Оскар», однако это не стало препятствием для того, чтобы ремейк киноленты «Неприкасаемые» с участием актера, вышедший недавно в прокат, собрал отличные кассовые сборы и полюбился зрителям.