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Рэпер Баста показал архивное фото со старшей дочерью Марией

Рэпер Баста поделился с поклонниками милым архивным снимком, где он позирует со своей старшей дочерью Марией. Соответствующий пост отечественный исполнитель разместил на личной странице в Instagram.
Рэпер Баста показал архивное фото со старшей дочерью Марией

Рэпер Баста решил присоединиться к запущенному среди знаменитостей флешмобу, где они демонстрируют, как выглядели десяток лет назад. В личном профиле отечественный артист поделился снимком, сделанным в 2009 году. Там рэп-исполнитель позирует со своей новорожденной дочерью Марией. Именно в указанном певцом году его супруга Елена родила мужу наследницу, других комментариев Василий Вакуленко под кадром оставлять не стал.
Рэпер Баста показал архивное фото со старшей дочерью Марией

В комментариях подписчики умилились тем, насколько трогательно отец выглядит рядом с маленькой дочерью. Многие отметили, что Баста кажется любящим и заботливым отцом. Публикация всего спустя два часа с момента размещения успела собрать свыше 130 тысяч отметок “Мне нравится”, а также сотни отзывов от многочисленных фолловеров.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:36

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