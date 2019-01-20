Рэпер Баста показал архивное фото со старшей дочерью Марией





Рэпер Баста решил присоединиться к запущенному среди знаменитостей флешмобу, где они демонстрируют, как выглядели десяток лет назад. В личном профиле отечественный артист поделился снимком, сделанным в 2009 году. Там рэп-исполнитель позирует со своей новорожденной дочерью Марией. Именно в указанном певцом году его супруга Елена родила мужу наследницу, других комментариев Василий Вакуленко под кадром оставлять не стал.В комментариях подписчики умилились тем, насколько трогательно отец выглядит рядом с маленькой дочерью. Многие отметили, что Баста кажется любящим и заботливым отцом. Публикация всего спустя два часа с момента размещения успела собрать свыше 130 тысяч отметок “Мне нравится”, а также сотни отзывов от многочисленных фолловеров.