Леру Кудрявцеву поздравляют с третьей беременностью

Вернувшись с отдыха телеведущая Лера Кудрявцева занялась работой. На одном из светских мероприятий знаменитость сфотографировалась с исполнителем Николаем Басковым. Данный снимок она опубликовала на своей странице в социальной сети. На фотографии Кудрявцева обнимается с Басковым, стоя в облегающем черном платье, которое подчеркивает ее фигуру. Фолловеры звезды заметили, что фигура знаменитости изменилась. У нее отчетливо видно округленный живот. Фанаты решили, что их кумир ожидает третьего ребенка, поэтому приступили к поздравлением.Заметим, что сама артистка ни свое положение, ни поздравления подписчиков не комментирует. Некоторые из фоллверов пришли к выводу, что Лера Кудрявцева могла просто набрать лишние килограммы во время отпуска.