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Леру Кудрявцеву поздравляют с третьей беременностью

Теледива Лера Кудрявцева разместила фотографию в своем микроблоге Instagram, на которой заметен ее округленный живот. Подписчики ее страницы моментально начали поздравлять ее с третьей беременностью.
Леру Кудрявцеву поздравляют с третьей беременностью

Вернувшись с отдыха телеведущая Лера Кудрявцева занялась работой. На одном из светских мероприятий знаменитость сфотографировалась с исполнителем Николаем Басковым. Данный снимок она опубликовала на своей странице в социальной сети. На фотографии Кудрявцева обнимается с Басковым, стоя в облегающем черном платье, которое подчеркивает ее фигуру. Фолловеры звезды заметили, что фигура знаменитости изменилась. У нее отчетливо видно округленный живот. Фанаты решили, что их кумир ожидает третьего ребенка, поэтому приступили к поздравлением.

Заметим, что сама артистка ни свое положение, ни поздравления подписчиков не комментирует. Некоторые из фоллверов пришли к выводу, что Лера Кудрявцева могла просто набрать лишние килограммы во время отпуска.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 18:19

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