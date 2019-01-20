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Книги современных авторов по воспитанию детей могут оказаться пустышкой вместо панацеи

Написанные современными авторами книги, направленные на воспитание детей, могут оказаться пустышкой вместо панацеи. Практически каждое из таких произведений предлагает решительно новый подход к проблеме ухода за наследниками, считают ученые.
Книги современных авторов по воспитанию детей могут оказаться пустышкой вместо панацеи

Эксперты отмечают, что во многом дети копируют методы воспитания, которые использовались их родителями. Притом не каждый может дать объективную оценку тому, правильным или неправильным являлся подход отца и матери, чему мешают ряд факторов, от обиды до любви. Современные мамы все чаще полагаются на различные книги по воспитанию от “профессионалов”, предлагающих решительно новый подход к воспитанию детей. Однако такие работы, как правило, основаны только на психологии, которая больше направлена на изучение человека, лишь изредка предлагая доступные пути изменения личности.

Некоторые авторы и вовсе полагаются исключительно на собственный опыт, успешно воспитав при этом одного или двух отпрысков. Специалисты убеждены, что нет единого верного метода правильного воспитания ребенка, поскольку каждый индивидуален, и то, что работает с одним, может только навредить другому. Предпочтительнее создать собственную схему воспитания, принимая в учет мнение своего наследника.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:26

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