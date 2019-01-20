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Блогер сравнил Renault Kaptur с LADA Vesta SW Cross в гонке

Российский блогер решил сравнить Renault Kaptur за 1,13 миллиона рублей с 1,6-литровым мотором на 115 лошадиных сил с LADA Vesta SW Cross. Эксперт считает, что внешний вид французского кроссовера – весьма своеобразный: к примеру, база была полностью взята от Duster, да и сам дизайн слегка странный.
Блогер сравнил Renault Kaptur с LADA Vesta SW Cross в гонке

Пороги у Renault Kaptur слегка выше, чем у Duster, однако проходимость меньше из-за передней «губы». Среди остальных недостатков выделяется плохая компоновка подкапотного пространства, влияющая на слишком глубокое расположение двигателя, также пострадало и свободное пространство в салоне, которого явно не хватает. При езде на французском автомобиле блогер пожаловался на увеличенную «слепую» зону возле левой стойки. Если превысить скорость в 70 км/час при нагруженном салоне, Renault Kaptur «сносит» заднюю ось.

В заключении, специалист решил сравнить скорость Renault Kaptur и LADA Vesta SW Cross на небольшой гонке. Как оказалось, отечественный автомобиль был лучше, и такой результат стал во многом возможен благодаря слабому мотору французского кроссовера.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 18:13

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