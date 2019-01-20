Блогер сравнил Renault Kaptur с LADA Vesta SW Cross в гонке





Пороги у Renault Kaptur слегка выше, чем у Duster, однако проходимость меньше из-за передней «губы». Среди остальных недостатков выделяется плохая компоновка подкапотного пространства, влияющая на слишком глубокое расположение двигателя, также пострадало и свободное пространство в салоне, которого явно не хватает. При езде на французском автомобиле блогер пожаловался на увеличенную «слепую» зону возле левой стойки. Если превысить скорость в 70 км/час при нагруженном салоне, Renault Kaptur «сносит» заднюю ось.В заключении, специалист решил сравнить скорость Renault Kaptur и LADA Vesta SW Cross на небольшой гонке. Как оказалось, отечественный автомобиль был лучше, и такой результат стал во многом возможен благодаря слабому мотору французского кроссовера.