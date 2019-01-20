Ученые анонсировали основные причины, которые мешают похудению





Они выяснили, что частой причиной ожирения является приём пищи, когда отсутствует голод. К перееданию склонны больше люди, которые постоянно «находятся» в телефоне и телевизоре. В ресторанных блюдах в большинстве случаев больше калорий, натрия, насыщенных жиров. Лучше употреблять домашнюю пищу с достаточным количеством волокон, кальция, а также прочих полезных веществ. Чтобы начать терять вес, нужно читать маркировку продуктов. Пропускание пищи, и недоедание приводит к его увеличению. Исследователи отмечают, что постоянное ограничение в углеводах и жирах в будущем увеличивает потребление пищи. Плохо, когда в организм поступает меньше витаминов, а также минеральных веществ.Отсутствие физической активности также ведёт к ожирению. Нельзя рассчитывать только на диету. Стоит также обратить внимание на калорийность напитков. На похудение также влияет плохой сон, стресс, прием лекарств.