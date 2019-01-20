Ученые анонсировали основные причины, которые мешают похудению
Ученые анонсировали основные причины, мешающие похудению. Ирландские специалисты провели ряд исследований по этому поводу.
Они выяснили, что частой причиной ожирения является приём пищи, когда отсутствует голод. К перееданию склонны больше люди, которые постоянно «находятся» в телефоне и телевизоре. В ресторанных блюдах в большинстве случаев больше калорий, натрия, насыщенных жиров. Лучше употреблять домашнюю пищу с достаточным количеством волокон, кальция, а также прочих полезных веществ. Чтобы начать терять вес, нужно читать маркировку продуктов. Пропускание пищи, и недоедание приводит к его увеличению. Исследователи отмечают, что постоянное ограничение в углеводах и жирах в будущем увеличивает потребление пищи. Плохо, когда в организм поступает меньше витаминов, а также минеральных веществ.
Отсутствие физической активности также ведёт к ожирению. Нельзя рассчитывать только на диету. Стоит также обратить внимание на калорийность напитков. На похудение также влияет плохой сон, стресс, прием лекарств.
Они выяснили, что частой причиной ожирения является приём пищи, когда отсутствует голод. К перееданию склонны больше люди, которые постоянно «находятся» в телефоне и телевизоре. В ресторанных блюдах в большинстве случаев больше калорий, натрия, насыщенных жиров. Лучше употреблять домашнюю пищу с достаточным количеством волокон, кальция, а также прочих полезных веществ. Чтобы начать терять вес, нужно читать маркировку продуктов. Пропускание пищи, и недоедание приводит к его увеличению. Исследователи отмечают, что постоянное ограничение в углеводах и жирах в будущем увеличивает потребление пищи. Плохо, когда в организм поступает меньше витаминов, а также минеральных веществ.
Отсутствие физической активности также ведёт к ожирению. Нельзя рассчитывать только на диету. Стоит также обратить внимание на калорийность напитков. На похудение также влияет плохой сон, стресс, прием лекарств.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:09