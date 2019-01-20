В будущем люди станут бессмертными после «скачивания своих душ» на микрочипы и пересадки их в другие тела





По словам специалиста в сфере кибернетики Ричарда Скеллетта, в Великобритании уже проводятся работы по имплантации чипов под кожу человека. Этот проект реализовывает компания BioTeq. Эксперт отмечает, что по мере того, как люди и машины становятся более взаимосвязанными, перед человечеством будут появляться большие перспективы, в том числе и стремление к бессмертию.Ричард Скеллетт видит исключительно пользу от таких процессов, заявляя, что шанс жить вечно у человека достаточно высок. Микроскопические носители информации будут вживляться в ладонь человека. На начальной стадии на них будет записываться информация о состоянии здоровья и другие персональные данные. Также на микрочипе будет предусмотрено хранение сведений о воспитании, образовании, о том, к чему человек испытывает симпатию или антипатию. Таким образом, с точки зрения исследователя, комплекс данных на микрочипе превратится в бессмертную материю.Ричард Скеллетт не считает чем-то необычным то, что микроносители информации будут пересаживаться в другие тела, ведь это позволит продлить жизнь. Однако эксперты предупреждают, что наряду с процессами по обретению бессмертия возникнет угроза шпионажа, взлома чипов, воровства персональных данных, а это станет причиной роста преступности.