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В будущем люди станут бессмертными после «скачивания своих душ» на микрочипы и пересадки их в другие тела

Эксперты прогнозируют, что в будущем людям станет доступна технология «скачивания своих душ» на микрочипы и пересадки их в другие тела для обретения бессмертия. Данная информация опубликована в зарубежном издании.


В будущем люди станут бессмертными после «скачивания своих душ» на микрочипы и пересадки их в другие тела

По словам специалиста в сфере кибернетики Ричарда Скеллетта, в Великобритании уже проводятся работы по имплантации чипов под кожу человека. Этот проект реализовывает компания BioTeq. Эксперт отмечает, что по мере того, как люди и машины становятся более взаимосвязанными, перед человечеством будут появляться большие перспективы, в том числе и стремление к бессмертию.

Ричард Скеллетт видит исключительно пользу от таких процессов, заявляя, что шанс жить вечно у человека достаточно высок. Микроскопические носители информации будут вживляться в ладонь человека. На начальной стадии на них будет записываться информация о состоянии здоровья и другие персональные данные. Также на микрочипе будет предусмотрено хранение сведений о воспитании, образовании, о том, к чему человек испытывает симпатию или антипатию. Таким образом, с точки зрения исследователя, комплекс данных на микрочипе превратится в бессмертную материю.

В будущем люди станут бессмертными после «скачивания своих душ» на микрочипы и пересадки их в другие тела

Ричард Скеллетт не считает чем-то необычным то, что микроносители информации будут пересаживаться в другие тела, ведь это позволит продлить жизнь. Однако эксперты предупреждают, что наряду с процессами по обретению бессмертия возникнет угроза шпионажа, взлома чипов, воровства персональных данных, а это станет причиной роста преступности.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 18:04

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