В Санкт-Петербурге выставлена на продажу многокомнатная квартира Дмитрия Шостаковича





Квартира Дмитрия Шостаковича насчитывает семь комнат и располагается в известном Доме Бенуа, возведенном в 1914 году. Его построили в стиле эклектика. Продавцы убеждены, что данное помещение является местом рождения его Седьмой симфонии, также известной под названием «Ленинградская».В сообщении, расположенном на сайте, говорится о том, что окна парадных помещений и террасы квартиры, которая принадлежала композитору, смотрят на улицу Большую Пушкарскую, а остальные – в тихий дворик. Площадь всей жилой площади составляет 240 квадратных метров и находится на пятом этаже. Отметим, что желающий приобрести апартаменты Дмитрия Шостаковича, должен будет заплатить двадцать семь миллионов рублей.