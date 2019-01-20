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В Санкт-Петербурге выставлена на продажу многокомнатная квартира Дмитрия Шостаковича

В культурной столице России городе Санкт-Петербург на продажу выставили многокомнатную квартиру российского композитора Дмитрия Шостаковича. Риелторы утверждают, что именно в ней была написана знаменитая «Ленинградская» симфония.
В Санкт-Петербурге выставлена на продажу многокомнатная квартира Дмитрия Шостаковича

Квартира Дмитрия Шостаковича насчитывает семь комнат и располагается в известном Доме Бенуа, возведенном в 1914 году. Его построили в стиле эклектика. Продавцы убеждены, что данное помещение является местом рождения его Седьмой симфонии, также известной под названием «Ленинградская».

В сообщении, расположенном на сайте, говорится о том, что окна парадных помещений и террасы квартиры, которая принадлежала композитору, смотрят на улицу Большую Пушкарскую, а остальные – в тихий дворик. Площадь всей жилой площади составляет 240 квадратных метров и находится на пятом этаже. Отметим, что желающий приобрести апартаменты Дмитрия Шостаковича, должен будет заплатить двадцать семь миллионов рублей.



 
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Культура
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 18:00

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