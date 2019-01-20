Ольга Бузова в день рождения поблагодарила родителей

В день своего 33-летия знаменитость оставила на собственной страничке в Instagram послание близким людям.- кратко, но искренне написала именинница.Подписчики Бузовой положительно отреагировали на пост. Однако некоторые люди, оставившие комментарии, посоветовали в дальнейшем выражать теплые слова на фоне снимков с близкими родственниками.Дело в том, что звезда прикрепила кадр из собственной фотосессии. Тем не менее, за несколько часов на страничке Бузовой появилось большое количество «лайков».Вот уже несколько лет имя Ольги Бузовой не сходит со страниц светской хроники. Пользователи обсуждают разные события из ее творческой и личной жизни. Также большой интерес вызывают фото, выкладываемые практически чуть ли не ежедневно.Известно, что Ольга старается держаться в стороне от негативных посланий. Вместо этого, она в последнее время полностью отдается работе на телевидении и в шоу-бизнесе.