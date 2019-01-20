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Ольга Бузова в день рождения поблагодарила родителей

Звезда шоу-бизнеса и телеэкрана Ольга Бузова не забывает о своей семье и пользуется репутацией заботливой дочери.

В день своего 33-летия знаменитость оставила на собственной страничке в Instagram послание близким людям.

Ольга Бузова в день рождения поблагодарила родителей

«Спасибо моим родителям за жизнь», - кратко, но искренне написала именинница.

Подписчики Бузовой положительно отреагировали на пост. Однако некоторые люди, оставившие комментарии, посоветовали в дальнейшем выражать теплые слова на фоне снимков с близкими родственниками.

Дело в том, что звезда прикрепила кадр из собственной фотосессии. Тем не менее, за несколько часов на страничке Бузовой появилось большое количество «лайков».

Ольга Бузова в день рождения поблагодарила родителей

Вот уже несколько лет имя Ольги Бузовой не сходит со страниц светской хроники. Пользователи обсуждают разные события из ее творческой и личной жизни. Также большой интерес вызывают фото, выкладываемые практически чуть ли не ежедневно.

Известно, что Ольга старается держаться в стороне от негативных посланий. Вместо этого, она в последнее время полностью отдается работе на телевидении и в шоу-бизнесе.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:41

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