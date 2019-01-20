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Спортивный тренер Екатерина Медушкина развенчала мифы о похудении после родов

Многие женщины стремятся сбросить вес после рождения ребенка, но не у всех это получается. Спортивный тренер Екатерина Медушкина решила помочь им разобраться в этом вопросе, развенчав мифы о похудении после родов.

Спортивный тренер Екатерина Медушкина развенчала мифы о похудении после родов

Спортивный инструктор Екатерина Медушкина рассказала, что самым распространённым мифом является то, что при грудном вскармливании нельзя сбрасывать вес, поскольку необходимо питаться за себя и малыша. Но спортсменка уверяет, что для хорошей лактации нужно достаточное количество воды, а не еды. Многие считают, что при кормлении грудью нельзя тренироваться. Это тоже является мифом, поскольку после родов, которые прошли без осложнений, уже через 40 дней можно делать несложные упражнения.

Также некоторые женщины уверены, что когда перестанут кормить грудью, вес сам уменьшится, но это не так. Тренер подчеркнула, что если не уменьшить калорийность рациона, масса тела будет только увеличиваться. Многие молодые мамы считают, что убрать так называемый "фартук" после кесарева сечения нельзя. Но физические упражнения и различные массажи помогут избавиться от этой проблемы.



 
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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:55

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