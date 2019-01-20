Принц Филипп опять ехал в машине без пристегнутого ремня безопасности





Представители полиции рассказали, что принц Филипп находился за рулем автомобиля, не пристегнув ремень. Заметим, что данная ситуация произошла спустя 48 часов после дорожно-транспортного происшествия, виновником которого стал сам герцог Эдинбургский. Два дня назад муж Елизаветы II перевернулся на своей машине, при этом врезавшись в еще одно транспортное средство. Тогда из-за ДТП незначительно пострадали две женщины.На этот раз внедорожник герцога попал в поле зрения полиции после опубликованного снимка, сделанного сотрудниками средств массовой информации. На нем было запечатлено, как член королевской семьи ведет авто, не пристегнув ремень безопасности. В качестве профилактически норм к супругу королевы применили разъяснительную беседу. Если бы водитель попался полиции с поличным, то на него был бы наложен штраф в сумме сто евро.