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Принц Филипп опять ехал в машине без пристегнутого ремня безопасности

Принца Филиппа задержали сотрудники полиции графства Норфолк. Супруг королевы Великобритании ехал в машине без пристегнутого ремня безопасности.
Принц Филипп опять ехал в машине без пристегнутого ремня безопасности

Представители полиции рассказали, что принц Филипп находился за рулем автомобиля, не пристегнув ремень. Заметим, что данная ситуация произошла спустя 48 часов после дорожно-транспортного происшествия, виновником которого стал сам герцог Эдинбургский. Два дня назад муж Елизаветы II перевернулся на своей машине, при этом врезавшись в еще одно транспортное средство. Тогда из-за ДТП незначительно пострадали две женщины.

На этот раз внедорожник герцога попал в поле зрения полиции после опубликованного снимка, сделанного сотрудниками средств массовой информации. На нем было запечатлено, как член королевской семьи ведет авто, не пристегнув ремень безопасности. В качестве профилактически норм к супругу королевы применили разъяснительную беседу. Если бы водитель попался полиции с поличным, то на него был бы наложен штраф в сумме сто евро.



 
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Общество
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 17:40

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