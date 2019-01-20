Бывший любовник Ольги Бузовой Майоров сделал ей роскошные подарки

Бывший любовник Ольги Бузовой Тимофей Майоров поздравил девушку с торжеством и показал свои презенты.С утра звезда принимает различные поздравления. Мы уже знаем, что находится она в Куршевеле, но это не сделало меньше желающих сделать Бузовой подарок.По обыкновению, распаковка подарков у Бузовой проходит "в прямом эфире". Ольга всем показывает многочисленные букеты от коллег и друзей, а также хвастается презентами от Майорова.Надо отметить, что бизнесмена знаменитость называет другом. Кстати, Тимофей сделал Ольге слишком роскошные презенты – великолепный букет роз, дорогое игристое вино и сапожки от знаменитого бренда, которые очень понравились певице.У многих уже сложилось впечатление, что между ними продолжается любовь, особенно после того, как нежно о Майорове рассказывала Бузова, когда распаковывая его подарки.Тем более, что Оля улетела праздновать именины как раз туда, где в это время отдыхает Тимофей. Видимо он тоже приглашен на 33-й день рождения 33-летия звезды. А может быть он и есть тот самый молодой человек, о котором так часто рассказывает Ольга в последние дни?