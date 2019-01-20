Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая обвенчались в Пскове после 20 лет брака





Таинство венчания прошло в день, следующий за Крещением, в Троицком соборе, брак знаменитостей благословил перед Господом митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).На церемонии одним из гостей был младший брат кинодеятеля Никита Михалков.Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая провели государственную регистрацию своих отношений в 1998 году. Для режиссера это был пятый по счету брак, а для ведущей – второй. Вскоре после свадьбы в 1999 году, в их семье появилась дочь Мария, а четырьмя годами позже - сын Петр. Режиссер старше своей супруги на 36 лет.