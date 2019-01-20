Самую толстую кошку Англии в четвертый раз вернули в приют





В первый раз домашняя кошка попала в британский приют, расположенный в городе Плимуте, весной 2017 года. Питомец на тот момент имел вес – шестнадцать футов, что составляет немного больше семи килограмм. Сотрудники питомника назначили животному специальную диету. Благодаря правильному питанию кошка смогла значительно уменьшить вес, после чего нашла нового хозяина. Однако, вскоре пушистая красавица вернулась в приют по причине того, что владелец не смог придерживаться ее строгого рациона. С тех пор Мидзи успела побывать еще в трех семьях, ни одна из которых не смогла смотреть за ней длительное время.На данный момент кошка ищет новый дом. Она достигла минимального веса после начала диеты – двенадцать футов, примерно пять с половинной килограмм. Специалисты из центра подчеркнули, что восьмилетней Мидзи необходимо побыстрее найти любящие руки, так как постоянные переезды негативно отражаются на состоянии ее здоровья.