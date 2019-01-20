Самая маленькая девочка РФ живет в Чеченской республике
В Чеченской республике проживает самая маленькая девочка РФ с ростом 57 сантиметров. Рекорд пока официально не зарегистрирован, хотя соответствующая заявка уже была отправлена.
Девочка родилась в 2006 году, а при рождении её рост составил 38 сантиметров, вес – 700 граммов. Через некоторое время медики диагностировали у малышки генетический недуг – секкелис или врожденная карликовость. Немецкие врачи, обследовавшие ребёнка, объяснили, что в данном случае лечение не принесёт никаких результатов.
По словам матери, увлечениями её дочери является рисование и танцы, также семья любит путешествовать к морю. Единственной проблемой на данный момент является выбор одежды, ведь девочка является настоящей модницей, поэтому родителям приходится долго и кропотливо находить наряд по ее вкусу.
Девочка родилась в 2006 году, а при рождении её рост составил 38 сантиметров, вес – 700 граммов. Через некоторое время медики диагностировали у малышки генетический недуг – секкелис или врожденная карликовость. Немецкие врачи, обследовавшие ребёнка, объяснили, что в данном случае лечение не принесёт никаких результатов.
По словам матери, увлечениями её дочери является рисование и танцы, также семья любит путешествовать к морю. Единственной проблемой на данный момент является выбор одежды, ведь девочка является настоящей модницей, поэтому родителям приходится долго и кропотливо находить наряд по ее вкусу.
Общество
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 16:48