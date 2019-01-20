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Елизавета Боярская сменила имидж ради возвращения на сцену

Елизавета Боярская опубликовала новый пост на своей странице в социальной сети Instagram. Знаменитости показала подписчикам, что сменила имидж ради возвращения на сцену.

Елизавета Боярская сменила имидж ради возвращения на сцену

Несколько дней назад Елизавета Боярская сделал публикацию. Актриса напомнила своим фанатам, что в скором времени состоится премьера спектакля под названием "1926". Знаменитость совсем недавно стала мамой, и это будет ее первое выступление после рождения второго ребенка. Ради возвращения на сцену Елизавета Боярская решилась на смену имиджа. Перед преданными поклонниками она предстала с короткой стрижкой и челкой.

Елизавета Боярская сменила имидж ради возвращения на сцену

Подписчики актрисы написали: "На этом фото вы похожи на отца! Обожаю Михаила Боярского!", "Удачи. Умница, красавица, лицо экрана. Уважаю и люблю, дай вам бог здоровья", "Совсем другая.. не похожая на себя", "Успешной премьеры!", "Снимки просто супер", " Красивая и талантливая актриса!". За весьма короткий промежуток времени новый пост Елизаветы Боярской собрал более 21 тысячи лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:55

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