Елизавета Боярская сменила имидж ради возвращения на сцену

Несколько дней назад Елизавета Боярская сделал публикацию. Актриса напомнила своим фанатам, что в скором времени состоится премьера спектакля под названием "1926". Знаменитость совсем недавно стала мамой, и это будет ее первое выступление после рождения второго ребенка. Ради возвращения на сцену Елизавета Боярская решилась на смену имиджа. Перед преданными поклонниками она предстала с короткой стрижкой и челкой.Подписчики актрисы написали: "На этом фото вы похожи на отца! Обожаю Михаила Боярского!", "Удачи. Умница, красавица, лицо экрана. Уважаю и люблю, дай вам бог здоровья", "Совсем другая.. не похожая на себя", "Успешной премьеры!", "Снимки просто супер", " Красивая и талантливая актриса!". За весьма короткий промежуток времени новый пост Елизаветы Боярской собрал более 21 тысячи лайков.