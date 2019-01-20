АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, сыгравшие свадьбу с малознакомыми людьми
EUR 75.58 USD 66.33
Курс валют на 19.01.2019

Ксения Шойгу рассказала о развитии международного сотрудничества в области спорта

Несколько дней назад в Москве завершил свою работу 10-й Гайдаровский форум — одна из крупнейших в мире экономических конференций, ежегодно собирающая известных бизнесменов, политиков и экспертов.

Среди многих тем, обсуждаемых в рамках форума, эксперты говорили о планах по развитию российского спорта, в частности, относительно новой для России дисциплины – OCR – бега с препятствиями. Дисциплины, в которой за последние годы наши легкоатлеты уже неоднократно занимали первые места на международных соревнованиях. Руководитель «Лиги героев» рассказала об интересе к российским проектам в области любительского спорта за рубежом.
Ксения Шойгу рассказала о развитии международного сотрудничества в области спорта
Ксения Шойгу – руководитель проекта «Лига героев»


Также Ксения Сергеевна отметила, что развитие гонок в формате OCR – общемировая практика – аналогичные спортивные проекты развиваются более чем в 70 странах мира.

«На данный момент мы видим тренд на увеличение числа спортивных мероприятий, особенно в любительском сегменте. Ввиду этого нам, безусловно, необходимо уточнять регламенты работы, более тщательно объяснять и прописывать стандарты проведения мероприятий, а также разграничивать ответственность как организаторов, так и участников на массовых спортивных мероприятиях», – заявила Ксения.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 17:29

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые анонсировали основные причины,
В будущем люди станут бессмертными
В Санкт-Петербурге выставлена на
Спортивный тренер Екатерина Медушкина
Ольга Бузова в день рождения
Принц Филипп опять ехал в машине без
Ксения Шойгу рассказала о развитии
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая
Бывший любовник Ольги Бузовой Майоров
Самую толстую кошку Англии в четвертый
Елизавета Боярская сменила имидж ради
Самая маленькая девочка РФ живет в
Вячеслав Мясников объяснил, почему
Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова:
Ученые назвали 7 неочевидных признаков
Оксана Фандера опубликовала забавное
Максим Галкин опубликовал в Instagram
Алла Пугачева поздравила Ирину
Жители России смогут увидеть полное
Анастасия Костенко рассказала об
Apple вернула в продажу iPhone SE
Мишель Битбол: Дух человека способен
Певец Марк Тишман пострадал из-за
Милана Тюльпанова заявила, что Кержаков
Анжелика Варум рассказала о
Жан-Клод Ван Дамм поприветствовал
Андрей Малахов и Дмитрий Маликов
В РФ заметно подорожали 3 модели Mazda
ГлюкоZа сообщила, что пока не
Эксперты назвали ТОП-5 самых популярных
Просмотреть все новости