Ксения Шойгу рассказала о развитии международного сотрудничества в области спорта
Несколько дней назад в Москве завершил свою работу 10-й Гайдаровский форум — одна из крупнейших в мире экономических конференций, ежегодно собирающая известных бизнесменов, политиков и экспертов.
Среди многих тем, обсуждаемых в рамках форума, эксперты говорили о планах по развитию российского спорта, в частности, относительно новой для России дисциплины – OCR – бега с препятствиями. Дисциплины, в которой за последние годы наши легкоатлеты уже неоднократно занимали первые места на международных соревнованиях. Руководитель «Лиги героев» рассказала об интересе к российским проектам в области любительского спорта за рубежом.
Ксения Шойгу – руководитель проекта «Лига героев»
Также Ксения Сергеевна отметила, что развитие гонок в формате OCR – общемировая практика – аналогичные спортивные проекты развиваются более чем в 70 странах мира.
«На данный момент мы видим тренд на увеличение числа спортивных мероприятий, особенно в любительском сегменте. Ввиду этого нам, безусловно, необходимо уточнять регламенты работы, более тщательно объяснять и прописывать стандарты проведения мероприятий, а также разграничивать ответственность как организаторов, так и участников на массовых спортивных мероприятиях», – заявила Ксения.
Среди многих тем, обсуждаемых в рамках форума, эксперты говорили о планах по развитию российского спорта, в частности, относительно новой для России дисциплины – OCR – бега с препятствиями. Дисциплины, в которой за последние годы наши легкоатлеты уже неоднократно занимали первые места на международных соревнованиях. Руководитель «Лиги героев» рассказала об интересе к российским проектам в области любительского спорта за рубежом.
Ксения Шойгу – руководитель проекта «Лига героев»
Также Ксения Сергеевна отметила, что развитие гонок в формате OCR – общемировая практика – аналогичные спортивные проекты развиваются более чем в 70 странах мира.
«На данный момент мы видим тренд на увеличение числа спортивных мероприятий, особенно в любительском сегменте. Ввиду этого нам, безусловно, необходимо уточнять регламенты работы, более тщательно объяснять и прописывать стандарты проведения мероприятий, а также разграничивать ответственность как организаторов, так и участников на массовых спортивных мероприятиях», – заявила Ксения.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 17:29