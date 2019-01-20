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Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова: «Баснословные гонорары участников – это миф»

Марго Овсянникова рассказала, почему покинула телепроект «Дом-2».

Бывшая звезда рассказала о том, что ее побудило покинуть реалити-шоу. По ее словам, во многом причиной стал коллектив, который оказывал всяческое психологическое давление. Поэтому Марго сегодня не жалеет о своем уходе.

Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова: «Баснословные гонорары участников – это миф»

Сейчас девушка вплотную занялась музыкальной карьерой. В сети уже появилось несколько клипов Овсянниковой.

Ответила Марго и на несколько провокационных вопросов от журналистов. Так, она призналась, что в свое время прошла через сервис эскорта, однако это были эпизоды.

Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова: «Баснословные гонорары участников – это миф»

Кроме того, Овсянникова не стыдится обнажаться перед камерой. По ее мнению, красивая фигура достойна того, чтобы ею хвастаться.

Несколько слов Марго сказала и о зарплатах участников «Дома-2». Она уверила, что гонорары не такие баснословные, как многие считают.
Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова: «Баснословные гонорары участников – это миф»

В заключение Овсянникова добавила, что в 2019 году она планирует снять несколько клипов, а после, возможно, покинет Москву.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:34

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