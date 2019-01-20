Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова: «Баснословные гонорары участников – это миф»
Марго Овсянникова рассказала, почему покинула телепроект «Дом-2».
Бывшая звезда рассказала о том, что ее побудило покинуть реалити-шоу. По ее словам, во многом причиной стал коллектив, который оказывал всяческое психологическое давление. Поэтому Марго сегодня не жалеет о своем уходе.
Сейчас девушка вплотную занялась музыкальной карьерой. В сети уже появилось несколько клипов Овсянниковой.
Ответила Марго и на несколько провокационных вопросов от журналистов. Так, она призналась, что в свое время прошла через сервис эскорта, однако это были эпизоды.
Кроме того, Овсянникова не стыдится обнажаться перед камерой. По ее мнению, красивая фигура достойна того, чтобы ею хвастаться.
Несколько слов Марго сказала и о зарплатах участников «Дома-2». Она уверила, что гонорары не такие баснословные, как многие считают.
В заключение Овсянникова добавила, что в 2019 году она планирует снять несколько клипов, а после, возможно, покинет Москву.
Бывшая звезда рассказала о том, что ее побудило покинуть реалити-шоу. По ее словам, во многом причиной стал коллектив, который оказывал всяческое психологическое давление. Поэтому Марго сегодня не жалеет о своем уходе.
Сейчас девушка вплотную занялась музыкальной карьерой. В сети уже появилось несколько клипов Овсянниковой.
Ответила Марго и на несколько провокационных вопросов от журналистов. Так, она призналась, что в свое время прошла через сервис эскорта, однако это были эпизоды.
Кроме того, Овсянникова не стыдится обнажаться перед камерой. По ее мнению, красивая фигура достойна того, чтобы ею хвастаться.
Несколько слов Марго сказала и о зарплатах участников «Дома-2». Она уверила, что гонорары не такие баснословные, как многие считают.
В заключение Овсянникова добавила, что в 2019 году она планирует снять несколько клипов, а после, возможно, покинет Москву.