Вячеслав Мясников объяснил, почему «Ваши пельмени» не будут дарить билеты на концерт в Ижевске
Бывшие участники популярной комик-труппы «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков сейчас реализовывают свой собственный проект под названием «Ваши пельмени». Юмористы гастролируют по городам России и иногда дарят билеты на свои выступления. Перед концертом в Ижевске Вячеслав Мясников на своей странице в Instagram сообщил поклонникам, что на этот раз артисты раздавать бесплатно билеты не будут, так как они уже раскуплены.
В прошлом году Вячеслав Мясников и Андрей Рожков начали выступать с собственным шоу отдельно от основного состава «Уральских пельменей». Их первые концерты не проходили с аншлагом, это признавали даже сами комики. Тогда они нашли оригинальный выход из сложившейся ситуации. В социальных сетях юмористы устраивали розыгрыши пригласительных билетов. Для того, чтобы получить заветный приз, поклоннику было достаточно всего лишь обосновать, почему он достоин попасть на выступление своих кумиров. Такие конкурсы артисты проводили в тех городах, где не могли собрать полные залы.
Сегодня Вячеслав Мясников на своей странице в сети Instagram поставил поклонников в известность, что на предстоящий концерт в Ижевске попасть по подаренным пригласительным билетам не получится. По словам артиста, все билеты раскуплены и свободных мест нет. Однако шоумен призвал фанатов не огорчаться, после чего пообещал подарить почти 500 пригласительных билетов на выступление «Ваших пельменей» в Набережных Челнах.
В прошлом году Вячеслав Мясников и Андрей Рожков начали выступать с собственным шоу отдельно от основного состава «Уральских пельменей». Их первые концерты не проходили с аншлагом, это признавали даже сами комики. Тогда они нашли оригинальный выход из сложившейся ситуации. В социальных сетях юмористы устраивали розыгрыши пригласительных билетов. Для того, чтобы получить заветный приз, поклоннику было достаточно всего лишь обосновать, почему он достоин попасть на выступление своих кумиров. Такие конкурсы артисты проводили в тех городах, где не могли собрать полные залы.
Сегодня Вячеслав Мясников на своей странице в сети Instagram поставил поклонников в известность, что на предстоящий концерт в Ижевске попасть по подаренным пригласительным билетам не получится. По словам артиста, все билеты раскуплены и свободных мест нет. Однако шоумен призвал фанатов не огорчаться, после чего пообещал подарить почти 500 пригласительных билетов на выступление «Ваших пельменей» в Набережных Челнах.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 16:39