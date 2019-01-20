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Оксана Фандера опубликовала забавное фото с дочерью

Оксана Фандера на странице своего Instagram опубликовала забавную фотографию с дочерью. Подписчики высоко оценили юмор актрисы театра и кино.

Оксана Фандера опубликовала забавное фото с дочерью

Оксана Фандера редко публикует в социальных сетях фотографии своей семьи. На ее страница в основном появляются снимки пейзажей и ее любимой собаки. Но несколько часов назад актриса решила поднять настроение своим подписчикам и опубликовала забавную фотографию. На фото запечатлена знаменитость и ее наследница в необычном образе. В комментарии к посту она написала: "Когда деревья были большими, дети - взрослыми и иронично модными, взрослые - маленькими, и служили у них на посылках". В конец Оксана Фандера добавила, что перчатки подбирались под цвет глаз.

Оксана Фандера опубликовала забавное фото с дочерью

Подписчик написали: "Безумно, нереально красивые глаза, фото прикольное", "Вам очень идёт такой образ и перчатки)", "Какая Вы красавица", "Ха-ха подняли настроение)". Всего за несколько часов пост актрисы театра и кино собрал большое количество отметок "Мне нравится".



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:16

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