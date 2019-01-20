Алла Пугачева поздравила Ирину Аллегрову с днем рождения, опубликовав архивное фото
В Instagram Аллы Пугачевой появился новый пост, в котором Примадонна поздравила Ирину Аллегрову с днем рождения. Также легендарная певица показала подписчикам архивное фото с исполнительницей.
Сегодня Ирина Аллегрова отмечает свой 67 день рождения. Алла Пугачева решила поздравить коллегу по сцене и близкую подругу с праздником,опубликовав сюжет на своей странице в Instagram. В комментарии к снимку Примадонна написала: "Ириша, С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!Пусть никто и ничто не омрачает твою жизнь".
Многочисленные подписчики Аллы Пугачевой моментально отреагировали на ее публикацию. Они написали: "Обожаю обеих, и как певиц, и как личностей, сильных, ярких и независимых", "Ирину Аллегрову с Днём Рождения!", "Вы очень классные!)", "С днём рождения Императрица!", "Очень хорошее и редкое фото, просто класс", "Фото классное, Алла молодец!". Всего за несколько десятков минут фото набрало более 46 000 лайков.
Сегодня Ирина Аллегрова отмечает свой 67 день рождения. Алла Пугачева решила поздравить коллегу по сцене и близкую подругу с праздником,опубликовав сюжет на своей странице в Instagram. В комментарии к снимку Примадонна написала: "Ириша, С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!Пусть никто и ничто не омрачает твою жизнь".
Многочисленные подписчики Аллы Пугачевой моментально отреагировали на ее публикацию. Они написали: "Обожаю обеих, и как певиц, и как личностей, сильных, ярких и независимых", "Ирину Аллегрову с Днём Рождения!", "Вы очень классные!)", "С днём рождения Императрица!", "Очень хорошее и редкое фото, просто класс", "Фото классное, Алла молодец!". Всего за несколько десятков минут фото набрало более 46 000 лайков.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:03