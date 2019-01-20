Алла Пугачева поздравила Ирину Аллегрову с днем рождения, опубликовав архивное фото

Сегодня Ирина Аллегрова отмечает свой 67 день рождения. Алла Пугачева решила поздравить коллегу по сцене и близкую подругу с праздником,опубликовав сюжет на своей странице в Instagram. В комментарии к снимку Примадонна написала: "Ириша, С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!Пусть никто и ничто не омрачает твою жизнь".Многочисленные подписчики Аллы Пугачевой моментально отреагировали на ее публикацию. Они написали: "Обожаю обеих, и как певиц, и как личностей, сильных, ярких и независимых", "Ирину Аллегрову с Днём Рождения!", "Вы очень классные!)", "С днём рождения Императрица!", "Очень хорошее и редкое фото, просто класс", "Фото классное, Алла молодец!". Всего за несколько десятков минут фото набрало более 46 000 лайков.